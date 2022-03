Hugh Hefner: Hausarzt war „Liebe seines Lebens“

Denkt man an Hugh Hefner, denkt man gleichzeitig auch an die feschen „Playboy“-Bunnys, die der Gründer des wohl berühmtesten Herrenmagazins in seinem langen Leben vernascht hat. In der Doku „Secrets of Playboy“, die seit Wochen bereits pikante Details über die Partys in der „Playboy“-Mansion an die Öffentlichkeit gebracht hat, meldete sich nun die Tochter von Hefners persönlichem Hausarzt zu Wort. Sie ist sich sicher: Der im Alter von 91 Jahren gestorbene „Hef“ habe mit ihrem Vater eine langjährige Liebesbeziehung gehabt.