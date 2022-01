Holly Madison: „Hefner unterzog uns Gehirnwäsche“

In „Secrets of Playboy“ erklärte auch Miki Garcia, die ehemalige Direktorin für Playmate-PR, über das Leben in der Playboy-Villa: „Es war wie in einer Sekte. Die Frauen wurden in dem Glauben gelassen, Teil der Familie zu sein. In Wirklichkeit glaubte Hefner, dass er diese Frauen besaß. Wir hatten Playmates, die an Überdosen gestorben sind, und andere, die Selbstmord begangen haben.“