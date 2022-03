Wiener Polizisten retteten Frau (79) das Leben

Zum Vorfall kam es bereits am 1. März, am Dienstag gab die Wiener Polizei Informationen zum lebensrettenden Einsatz bekannt. So hatte die Heimhilfe der Frau die Exekutive alarmiert, nachdem sie die 79-Jährige reglos am Boden vorgefunden hatte. Beim Eintreffen reagierten die Beamten absolut richtig und starteten sofort mit der Reanimation. Die alarmierten Kräfte der Berufsrettung Wien konnten die Frau im Anschluss stabilisieren und in ein Krankenhaus bringen.