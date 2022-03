170 Tonnen Hilfsgüter für Ukraine aus Österreich

Österreich hat in den vergangenen beiden Kalenderwochen 170 Tonnen Hilfsgüter verladen und in die Ukraine transportiert. Das geht aus einer Bilanz des Innenministeriums hervor, die Dienstagfrüh veröffentlicht wurde. Das Gesamtvolumen dieser Güter betrug demnach rund 660 Kubikmeter. Dazu wurden am vergangenen Wochenende aus Beständen des Innen-, Verteidigungs- und Justizministeriums mehr als 10.300 Schutzhelme und rund 550 ballistische Schutzwesten geliefert.