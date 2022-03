Herzversagen! Boxer starb mit gerade mal 34 Jahren

Große Trauer in der Box-Szene: Super-Federgewichtler Yavuz Ertürk ist im Alter von gerade einmal 34 Jahren verstorben! Der Boxer, in Yozgat in Zentralanatolien geboren und später nach Köln in Westdeutschland übersiedelt, erlag nach übereinstimmenden Medienberichten einem Herzversagen …