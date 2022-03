Kletterer von Eisbrocken getroffen und mitgerissen

Schwere Verletzungen am Oberkörper

Als sich ein 21-Jähriger - der von seinem ebenfalls 21-jährigen Kollegen von oben gesichert wurde - ungefähr in der Mitte des Eisfalles befand, löste sich oberhalb des Kletterers plötzlich eine große Eisplatte und riss den Mann mit sich. „Die Seilsicherung hielt, jedoch erlitt der Deutsche aufgrund des schweren Eisbrockens blutende Wunden an Kopf und Schulter“, so ein Polizist.