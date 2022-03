Parsifal auf Gralssuche in der Apokalypse

Es liegt fast 40 Jahre zurück, dass Wagners „Parsifal“ im Landestheater aufgeführt worden ist. Stephan Suschke will seine Neuinszenierung mit der Gegenwart verklammern, was sich vor allem in den Kostümen (Angelika Rieck) niederschlägt. Ansonsten bleibt das Bühnengeschehen statisch, es wird nebeneinander hergesungen.