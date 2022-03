Zahlreiche Menschen bei Demo gegen Ukraine-Krieg

Zahlreiche Menschen haben sich am Samstag nahe dem Museumsquartier in Wien zu einer Demonstration unter dem Motto „Gegen Putins Krieg in der Ukraine“ versammelt. Auch der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, war mit dabei. Er fordert österreichische Unternehmen mit Russland-Aktivitäten auf, ihr Engagement am russischen Markt zu beenden.