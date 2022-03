21-Jähriger handelte mit Drogen und Medikamenten

Freund starb an Überdosis

Eine nicht unerhebliche Menge an Ketamin konsumierte er selbst. Dies obwohl sein damaliger bester Freund im Jahr 2020 an einem übermäßigen Drogenmissbrauch verstorben war. Wenige Wochen hatten Freunde sogar sein eigenes Leben nach einer Drogen- und Medikamentenüberdosis gerettet, weil sie ihn rechtzeitig finden und erfolgreich reanimieren konnten. Auch eine Verurteilung wegen Drogenhandels konnte ihn damals nicht von weiteren umfangreichen Drogenverkäufen abhalten.