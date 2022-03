„Zahl der Flüchtlinge wird deutlich steigen“

„Krone“: Der Ukraine-Krieg macht sich auch an unseren Zapfsäulen und bei den Energiepreisen bemerkbar. Wie will das Land hier unterstützen?

Stelzer: Wir zahlen einen Preis, damit wir Frieden herstellen können. Wir dürfen unsere Bevölkerung aber diesen Preis nicht alleine zahlen lassen. Oberösterreich ist ein Pendler-Land. Zigtausende brauchen ihr Auto, um in die Arbeit zu kommen. Rund die Hälfte dessen, was man für Sprit zahlt, wird durch Steuern verursacht. Daher bin ich sehr dafür, dass wir die Steuerbelastung für eine Zeit zurücknehmen. Ich halte wenig davon, wenn der Staat bei den steigenden Preisen mitverdient und dann durch irgendein Vergütungssystem – etwa durch eine Beihilfe – den Leuten das Geld hinterher wieder zurückgibt. Das ist wahnsinnig kompliziert, wie wir in jüngster Vergangenheit gesehen haben. Schneller helfen würden wir, wenn wir eine direkte steuerliche Entlastung schaffen. Ich hoffe, dass wir hier rasch zu einer Lösung kommen.