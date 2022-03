Größere Flüchtlingswelle als 2015/16 befürchtet

Prognose traut sich niemand zu

Im Zuge einer Erstversorgung könnten bis zu 3000 Menschen mit dem Nötigsten wie einer Schlafstelle, sanitären Anlagen und Lebensmitteln betreut werden. Ob das reicht? Zu einer konkreten Zahl, mit wie vielen Flüchtlingen man in Oberösterreich in den kommenden Wochen rechnet, will sich das Land OÖ nicht äußern. Doch die Entwicklung der vergangenen Tage lässt erahnen, in welche Richtung es geht. Hattmannsdorfer: „Während bisher knapp 80 Prozent der Personen, die nach Österreich kommen, angeben weiter reisen zu wollen, gehen mittlerweile Prognosen davon aus, dass die Anzahl der in Oberösterreich untergebrachten Flüchtlinge, primär Frauen, Kinder und Ältere, die Dimensionen von 2015/16 übersteigen könnten.