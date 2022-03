Rindsuppe, Frittaten und Co.: Kein Versand

Am 2. Februar nachmittags hatte Hildegard D. das Packerl bei der Post aufgegeben und einen Express-Versand gewählt, was rund 20 Euro kostete. Beim Empfänger in Wien - einem Freund von Frau D., der schwer an Krebs erkrankt war - sollte die Sendung laut Leserin am Folgetag bis 13 Uhr zugestellt werden. Sollte, denn das Paket mit dem letzten Lieblingsessen kam einfach nicht.