Jakob Pöltl verliert mit Spurs gegen Ex-Klub

Jakob Pöltl hat am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit den San Antonio Spurs eine 104:119-Heimniederlage gegen seinen Ex-Klub Toronto Raptors hinnehmen müssen. Der Center aus Wien verzeichnete dabei zum 22. Mal in der Saison ein Double-Double. Neben elf Punkten und zwölf Rebounds standen für den 26-Jährigen auch zwei Assists und ein Block in 33:50 Einsatzminuten zu Buche.