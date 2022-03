Mann drohte Polizei, sich erschießen zu lassen

Vollkommen ausgetickt ist am Montag gegen 18.30 Uhr ein 38-jähriger Mann in einer Wohngemeinschaft in Wien-Hietzing in der Amalienstraße. Der Mann soll auf einen 21-jährigen Mitbewohner losgegangen sein und ihn aufgefordert haben, ihn mit einem Messer zu verletzten. Der 21-Jährige alarmierte auf seiner Flucht die Polizei. Auch die WEGA wurde zum Einsatzort gerufen.