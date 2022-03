Feldhofer: „War Feuertaufe“ für Rapids junge Elf!

„Kurz sollten wir den Moment genießen“, gab Rapids Trainer Ferdinand Feldhofer seinen Kickern nach dem 3:0 gegen Klagenfurt bis Mittwoch frei. „Und dann greifen wir voll an, werden die Karten neu gemischt.“ Die Grün-Weißen starten am Sonntag in Klagenfurt in die Meisterrunde …