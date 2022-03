Franz Ferdinand: „Man muss auch nein sagen können“

Vor einigen Jahren hast du mit den kultigen Mael-Brüdern Russell und Ron von Sparks die Kooperation FFS ins Leben gerufen. Eines der vielen Zeichen dafür, dass ihr immer aus den üblichen Indie-Grenzen hinausgetreten seid. Was hat dieses Projekt so besonders gemacht?

Kapranos: Wir sind sehr verschieden und ähnlich zugleich. Beide Parteien sind Außenseiter, die irgendwie und ungeplant in den Mainstream gestolpert sind. Wir beide fanden den Gedanken, abstrakte Ideen in einen Pop-Kontext zu packen, sehr anziehend. Wir hatten so einiges gemeinsam und deshalb wollten wir zusammen ein Album kreieren. Ich habe auf jeden Fall von ihnen gelernt, dass man eine gewisse Mentalität braucht, um die Dinge im langfristigen Kontext richtig zu erfassen. Es wird von der Öffentlichkeit irgendwie immer erwartet, dass es früher oder später kracht. Die Praxis zeigt auch, dass Bands oft in Flammen aufgehen oder einfach sterben. Schau dir nur die Historie des Rock’n’Roll an - ziemlich brutal. Aber es gibt auch genug Platz für eine lange Beziehung, wenn dir das wichtig ist. Man kann auf Langstrecke seine Visionen durchsetzen, ohne die eigene Identität zu verlieren. Das habe ich von den Mael-Brüdern gelernt. Auch David Bowie oder Jarvis Cocker sind gute Beispiele für solch langlebige, ehrliche und herausfordernde Karrieren.