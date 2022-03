Neue Ausrüstung für Lebensretter aus dem Rosental

Große Freude bei First Responder

Denn die Rucksäcke waren in die Jahre gekommen und mussten ausgetauscht werden. Der Inhalt blieb aber der Gleiche - die wichtige medizinische Ausrüstung für Notfälle. Als Draufgabe spendierte die Gemeinde den beiden First Respondern noch T-Shirts für ihre Einsätze. „Damit sind wir für die kommenden Jahre gut gerüstet“, erzählt Gernot Kraker, der nicht nur seit mehr als zehn Jahren First Responder ist, sondern sich auch als ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz engagiert.