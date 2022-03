Neue Topstars für das Frequency Festival 2022

Mit RAF Camora, Bonez MC, Bilderbuch, Lewis Capaldi oder Annenmaykantereit standen die Headliner schon fest, aber nun wurde für das Sommervergnügen an der Traisen noch einmal kräftig musikalisches Personal aufgestockt. So wird etwa Senkrechtstarterin Gayle ihre Österreich-Premiere geben. Die „Avril Lavigne des 21. Jahrhunderts“ führte mit ihrer Single „abcdefu“ wochenlang die heimischen Charts an und kommt mit ihrer neuen EP. Schon alte Hasen im Geschäft sind die Hip-Hopper von Cypress Hill, die mit „Back In Black“ ein neues Album präsentieren werden. Und nein, mit AC/DC hat das nichts zu tun.