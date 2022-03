Skifahrer musste auf Piste reanimiert werden

In Lech am Arlberg stürzte am Sonntag ein Skifahrer so schwer, dass er regungslos auf der Piste liegen blieb und reanimiert werden musste. Ein zufällig anwesender Pistenretter begann sofort mit der Wiederbelebung. Der Verletzte wurde nach der Stabilisierung durch den Notarzt per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich im Skigebiet Silvretta Montafon, wo ein Junge 300 Meter über einen Hang abstürzte und sich schwer verletzte.