Novavax-Vakzin: An der Impffront herrscht Flaute

Hohe Zahl an Vormerkungen, aber nicht bei Stichen

Bis Freitag haben sich demnach in Wien 429 Personen, in Oberösterreich 16, in Tirol 87, in Kärnten 18 und in der Steiermark 71 Personen einen Novavax-Stich geholt. In Oberösterreich sei von 5300 Vormerkungen, in Tirol von 3600 und in Wien von rund 9000 Vormerkungen die Rede, hieß es in dem Beitrag.