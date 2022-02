Covid-Impfstoff Novavax in Österreich eingetroffen

Die 1,1 Millionen Dosen der ersten Tranche kamen aus dem Werk des Impfstoffherstellers Novavax in Roermond in den Niederlanden in ein PHAGO-Zentral-Impfstofflager. Von dem Standort übernehmen die PHAGO-Betriebe die Verteilung der Impfstoffe in Österreich. Die Dosen werden dann an insgesamt 17 PHAGO-Standorten in allen Bundesländern bis zum Abruf durch die Impfstellen gelagert. Laut dem Verband haben in der Pandemie die fünf Arzneimittel-Vollgroßhändler bisher über 17 Millionen Dosen Covid-Impfstoffe ausgeliefert - konkret an Impfstraßen, Ärzte, Apotheken und Betriebe.