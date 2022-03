Betrunkener Nachtschwärmer (16) bespuckte Beamte

Am Sonntag um 1.15 Uhr früh wurde in Linz in der Altstadt eine Polizeistreife auf einen 16-jährigen Bosnier aus Linz aufmerksam, da dieser ein provokantes Verhalten gegenüber den Beamten zeigte. Bei der durchgeführten Identitätsfeststellung wurde der Bursch zunehmend aggressiv, schrie lautstark, weigerte sich auszuweisen und beschimpfte die Polizisten.