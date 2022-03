Unfalllenker (23) schlief am Fahrersitz Rausch aus

1,84 Promille, kein Führerschein mit

Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, saß der 23-Jährige, der unverletzt geblieben war, schlafend am Fahrersitz. Er erklärte, dass er allein unterwegs gewesen und aus unbekannter Ursache in den Graben gefahren sei. Er verweigerte die Mitfahrt mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus Freistadt und unterschrieb einen Revers. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein konnte ihm vorläufig nicht abgenommen werden, da er diesen nicht mitführte. Der Pkw wurde von den Feuerwehren Freistadt und Waldburg geborgen. Der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen, Anzeige folgt.