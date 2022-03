Miete ausständig: Mann tötete vierköpfige Familie

Das Boulevardblatt „To Proto Thema“ will in Erfahrung gebracht haben, dass der Mann schon in jungen Jahren durch Gewalttätigkeit aufgefallen ist. So habe er unter anderem als 15-Jähriger einem Klassenkameraden ins Bein geschossen. Vermutet wird zudem eine extremistische Neigung: Auf sozialen Medien habe der Mann wiederholt extrem rassistische Posts veröffentlicht.