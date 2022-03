Synagoge Kobersdorf erstrahlt in neuem Glanz

Jahrhunderte lang blühte im Burgenland die jüdische Kultur, die 1938 mit der Machtübernahme der Nazis ein jähes Ende fand. Davon betroffen war auch die jüdische Gemeinde Kobersdorf, deren Mitglieder in der Schoa ermordet wurden, sofern sie nicht ins sichere Ausland fliehen konnten. Die 1860 errichtete und 1895 bei einem Hochwasser schwer beschädigte Synagoge wurde vermutlich nur deshalb nicht von Nazis in Brand gesteckt, um das vis-à-vis gelegene Schloss nicht zu gefährden. Allerdings wurde das jüdische Gotteshaus als „Vereinsheim“ für die Schlägertruppen der SA verwendet und so entweiht. Nach der Befreiung Österreichs verfiel das Gebäude jahrzehntelang, trotz der Bemühungen eines Vereins, es zu erhalten. 2019 erwarb das Land die Synagoge und beschloss eine aufwändige Sanierung. Diese Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen.