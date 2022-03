Verlieren verboten: „Werden alles reinhauen“

Der FC Dornbirn befindet sich im erbarmungslosen Abstiegskampf. Die Rothosen halten auf dem vorletzten Platz in der 2. Bundesliga, nur zwei Punkte entfernt vom Tabellenende. In der Begegnung am Freitagnachmittag (14.30) gegen die Young Violets ist der Druck auf das Team von Neo-Coach Muhammet Akagündüz dementsprechend hoch. Doch wieder fehlen den Vorarlbergern wichtige Spieler.