Solidarität: Kärnten zeigt Hilfsbereitschaft

In Klagenfurt startete am Freitag der erste Hilfstransporter in die Ukraine. In der Partnerstadt Czernowitz gibt es 15.000 Flüchtlinge. Die Hilfsbereitschaft ist überall groß. In Krumpendorf soll jede Woche ein Konzert stattfinden. Die Gemeinde Treffen und die Feuerwehren organisieren mit der Stadt Villach eine Sammelaktion für Sachspenden. Die Kinder der Volksschule Lind ob Velden malen Friedenstauben. Die Bilder werden in der Raika Velden ausgestellt und verkauft. Der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe zugute.