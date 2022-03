FIA will Verpflichtungserklärung von Mazepin

So wäre es Mazepin auch untersagt, russische Symbole in jeder Form zu verwenden. Außerdem dürfte er sich nicht auf eine Weise äußern, die den Interessen der FIA widerspricht. „Ich werde insbesondere keine (direkte oder indirekte) Unterstützung für die russischen und/oder belarussischen Aktivitäten in Bezug auf die Ukraine äußern“, hieß es. Darüber hinaus ließ sich der Motorsport-Weltverband vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weitere Schritte offen.