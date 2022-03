Rekord-Zahl an Para-Olympionikinnen in Peking

Bei den Winter-Paralympics in Peking nehmen mehr Frauen als je zuvor teil. 138 der 564 Starter in China seien Frauen, teilte das IPC mit. Das sind zwar immer noch weniger als ein Viertel, aber fünf mehr als 2018 in Pyeongchang, obwohl die Zahl der Athleten gleich blieb. Bei den Medaillen-Events gibt es bei den Frauen vier weniger als bei den Männern (35:39).