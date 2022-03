Ukraine: Jugend eine Welt hilft mitten im Krieg

In der jüngst eröffneten Johannes-Paul-Schule in Kiew läuten seit Tagen keine Pausenglocken mehr. Wo vor kurzem noch benachteiligte Kinder eine Chance auf Bildung erhalten, werden jetzt Menschen mitten im Krieg untergebracht und versorgt. Die Hilfsorganisation Jugend Eine Welt hilft in der Ukraine wo sie kann.