Kunis und Kutcher rufen zu Spenden für Ukraine auf

Kunis eine „stolze Ukrainerin“

Sie sei 1983 in der Ukraine geboren worden und 1991 mit ihrer Familie in die USA gekommen, sagte Kunis. Sie habe sich immer als Amerikanerin gefühlt, aber heute sei sie eine „stolze Ukrainerin“. Die russische Invasion in die Ukraine bezeichnete die Schauspielerin als „ungerechten Angriff auf die Menschlichkeit“.