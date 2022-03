Eltern angeklagt: Schläge für 3 Wochen altes Baby

Beim Blick in ein Babybettchen oder einen Kinderwagen geht allen Menschen das Herz auf. Deshalb ist es umso unvorstellbarer, dass einem so kleinen Lebewesen Böses angetan werden kann. Das Söhnchen des angeklagten Paares kam am 20. März 2020 zur Welt. Schon nach etwas mehr als drei Lebenswochen sollen die Qualen des Säuglings begonnen haben, im Strafantrag ist ein Tatzeitraum vom 13. April bis 16. Mai angeklagt.