Kärntner Hilfe für Kriegsopfer hat viele Gesichter

„Wir bekommen alte Lkw-Planen und Zelte gespendet und nähen daraus Taschen wie Shopper und Federpennale in den Landesfarben der Ukraine“, erzählt Sonja Mitsche, die Geschäftsführerin des sozialen Unternehmens „4everyoung“ in Klagenfurt. „Bei uns bekommen Langzeitarbeitslose aus sämtlichen Kulturen und Ländern, von Tschetschenien über Afghanistan bis hin zur Mongolei, eine Beschäftigung. Diesmal engagieren wir uns für die Kriegsopfer in der Ukraine.“ Pro verkauftem Shopper gehen nämlich zehn Euro und pro Federpennal drei Euro an die Aktion Nachbar in Not.