Judo-Weltverband lässt Russen weiterhin starten

Sportler, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, würden „Frieden und internationale Solidarität“ fördern, hieß es. In ihrer Mitteilung schrieb die IJF lediglich von einem „Konflikt zwischen Russland und der Ukraine“. Wegen der Invasion Russlands in die Ukraine hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) allen Weltverbänden empfohlen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und von seinem Verbündeten Belarus von Wettbewerben auszuschließen. Viele kamen dieser Aufforderung auch nach.