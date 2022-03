„Law & Order“-Star Ned Eisenberg gestorben

Ned Eisenberg war 1985 im Film „Key Exchange“ in seiner ersten Hauptrolle zu sehen. Außerdem spielte der gebürtige New Yorker am Broadway und war in zahlreichen Serien, etwa in „Der Equalizer“, „Blacklist“, „Miami Vice“ und zuletzt neben Kate Winslet in „Mare of Easttown“ zu sehen. Seine bekannteste Rolle war jedoch seit 1997 die des Strafverteidigers Roger Kressler in der Serie „Law & Order“.