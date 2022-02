Sorgen bei Dortmund: Schlechte Haaland-Nachrichten

„Es ist eine diffuse Geschichte“

Heißt: Auch ein Einsatz am Sonntag in Mainz ist mehr als fraglich. „Es ist eine diffuse Geschichte. Wir wollen nicht wieder in etwas Neues reinrennen - er auch nicht. Wir wollen nicht mit seiner Gesundheit spielen“, sagt BVB-Trainer Marco Rose. „Ich muss ganz ehrlich sagen: Das kann schon noch ein paar Tage dauern.“