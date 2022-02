Faschingsspaziergänge als „halblustige Notlösung“

Wie in vielen Orten unseres Landes gab es auch in Neukirchen bei Altmünster keinen offiziellen Faschingsumzug. Doch die Neukirchner ließen es sich, unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen, nicht nehmen, an ihre positive Einstellung zum Fasching zu erinnern: „Die Jungen brauchen den Fasching für die Psyche, die Alten gegen die Gicht!“, so der Slogan den Viechtauer Faschingsnarren. So traf man sich am Ortsplatz in losen Gruppen zum Faschingsspaziergang. Auch in Bad Ischl und in Ebensee waren zahlreiche maskierte „Spaziergänger“ und Zuschauer unterwegs.