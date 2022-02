Leeds: Bielsa muss gehen - kommt nun Marsch?

Am Samstag kassierte Leeds ein 0:4 gegen Tottenham Hotspur und hängt tief im Tabellenkeller fest. Der Nachfolger von Bielsa soll am Montag präsentiert werden. Laut englischen Medienberichten gilt Jesse Marsch als Favorit auf den Posten. Der Amerikaner (48) trennte sich im November von RB Leipzig. Beim deutschen Bundesligisten hatte er erst fünf Monate davor den Trainerposten übernommen, nachdem er Salzburg in Österreichs Liga 2019/20 und 2020/21 jeweils zum Double geführt hatte.