Novavax-Impfungen starten ab nächster Woche

Nicht nur im niedergelassen Bereich wird der Impfstoff von Impfärzten gespritzt, auch bei den vom Roten Kreuz betriebenen Impfzentren ist es möglich sich den ersten Stich zu holen. In den Impfzentren ist eine Voranmeldung notwenig, teilte das Land am Samstag mit. Außerdem gibt es am Freitag, 4. März, die Möglichkeit sich ohne Termin eine Impfung abzuholen. Das passiert in der Impfstelle der Österreichischen Gesundheitskasse am Alten Platz in Klagenfurt.