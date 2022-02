Tourengeher (24) im Innervillgratental verschüttet

Als das Trio am frühen Donnerstagnachmittag in der Osttiroler Berggruppe unterwegs war, löste sich plötzlich ein Schneebrett. Dabei riss die Lawine einen 24-Jährigen und eine 21-jährige Frau zirka 200 Meter mit sich. Der dritte Tourengeher - ebenfalls 24 - konnte sich von selbst in Sicherheit bringen und wurde von den Schneemassen nicht erfasst.