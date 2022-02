Wie lange hält OÖ bei einem Gas-Lieferstopp durch?

Knapp 105.000 Haushalte in Oberösterreich sind von Erdgas abhängig, das sind etwa 23 Prozent – siehe auch Grafik unten. Das Gas lagert in Speichern und kommt durch Pipelines aus Russland über die Ukraine nach Österreich. Besonders jetzt, nachdem der Russland-Ukraine-Konflikt in der Nacht auf Donnerstag einen traurigen Höhepunkt fand, wachsen auch bei uns die Sorgen, dass schon bald kein Erdgas mehr geliefert werden könnte. Aber wie lange würden die Speicher für die Versorgung in Oberösterreich eigentlich ausreichen? Die „Krone“ hat bei Michael Haselauer, Geschäftsführer von Netz Oberösterreich, nachgefragt: „In der jetzigen Situation braucht sich niemand Sorgen machen, wir kommen mit unseren Vorräten ganz bestimmt über den Winter“, so der Experte.