Häftlinge bauen Geigen aus Migrantenbooten-Holz

Die Gefangenen werden Instrumente mit einer starken symbolischen Bedeutung bauen: Geigen, Bratschen und Celli werden dann an italienische und ausländische Orchester und berühmte Künstler geliehen, die sie für Konzerte in der ganzen Welt verwenden werden. Die erste Violine, die im Mailänder Gefängnis entstanden ist, wurde am 4. Februar vor Papst Franziskus bei einer Audienz im Vatikan gespielt.