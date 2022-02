780 Vorarlberger stehen auf der Liste

„Bis zum Sommer hatten wir in Vorarlberg eine Impfquote von über 60 Prozent, ein sehr guter Wert auch im Vergleich zu anderen Bundesländern in Österreich.“ Für die nicht-deutschsprachige Bevölkerung seien die Botschaften übersetzt und der Piks etwa über Vertreter der unterschiedlichen Migrantengruppen beworben worden. „Der Medienmix war gut. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass wir nicht alle Menschen in Vorarlberg erreichen konnten.“ Was eine mögliche vierte Impfung angeht, ist Vorarlberg in jedem Fall gerüstet: Die Infrastruktur lasse sich sehr leicht hochfahren.