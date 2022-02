Diese Baustelle in Klagenfurt wurde fertiggestellt

Die nächste Wohnanlage in Klagenfurt ist fertig. Gleich neben dem Bezirksgericht wurden binnen zwei Jahren 112 Mietwohnungen aus dem Boden gestampft. Eigentümer ist die Austrian Real Estate (ARE), eine Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft. Beide verfügen in Kärnten über 100 Liegenschaften.