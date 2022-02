Ärzte und Pfleger als große Stützen in Pandemie

Tragende Rolle

Die Ärzte spielten auch in den Impfstraßen eine tragende Rolle. „Allein in den ersten drei Quartalen 2021 haben wir 371.987 Impfungen durchgeführt. Bis Mai konnten in Alten- und Pflegeheimen 22.822 Stiche verabreicht werden“, sagt Thomas Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Bei den Bewohnern betrug die Impfquote nach wenigen Wochen schon 75 Prozent, bei Mitarbeitern 60 Prozent.