Startet Novak Djokovic nun doch bei Indian Wells?

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Hoffnung auf eine Teilnahme am Masters-Tennisevent in Indian Wells noch nicht aufgegeben. „Stand heute kann ich nicht spielen. Aber lasst uns abwarten, was passiert. Ich meine, vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten paar Wochen“, sagte der 34-jährige Serbe nach seinem Comeback auf der ATP-Tour in Dubai. Mit 6:3, 6:3 hatte Djokovic sein erstes Match in diesem Jahr am Montag gegen Lorenzo Musetti gewonnen.