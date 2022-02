Verliert Novak Djokovic seine Spitzenposition?

Rückkehr auf die Tour

In Dubai kehrt der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger am Montag nach seiner Ausweisung aus Australien und erstmals in diesem Jahr in die Turnier-Szene zurück. In Acapulco treten neben Medwedew auch der spanische Australian-Open-Champion Rafael Nadal und der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev an.