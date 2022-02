Nach 16 Jahren: Schluss für Gregory im „Rabennest“

Der mit der Viktoria sowohl dreimal Meister (Oberliga und zweimal Stadtliga) als auch einmal Cup-Sieger wurde: „Er ist ein toller Mensch, die Vergangenheit kann ihm trotzdem keiner mehr nehmen und die Verbindung bleibt sowieso für die Ewigkeit“, schwärmt auch Obmann Roman Zeisel von Gregory. Der Kabarettist und Moderator gründete 1990 die Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Alkbottle, die es mittlerweile aber nicht mehr gibt und saß 2008 auch in der Jury von Starmania. Mit der Nachfolgersuche will man sich in Meidling nun Zeit lassen: „Diese Position ist bei uns enorm wichtig, darum werden wir sicherlich keinen Schnellschuss machen“, meint Zeisel.