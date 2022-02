Einzige Kandidaten: Wahlsieg bereits in der Tasche

Was in seiner Gemeinde in den kommenden Jahren ansteht, verrät der Neo-Bürgermeister: „Vor allem der Zubau zum Kindergarten brennt unter den Nägeln und ist noch in der Planungsphase. Wir wollen auch das Raumordnungskonzept verlängern und den Glasfaserausbau vorantreiben. Für die nächsten ein bis zwei Jahre haben wir damit Arbeit genug.“