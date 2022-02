Bayern-Bosse Hoeneß & Kahn missachten FFP2-Pflicht

Peinliches Malheur beim FC Bayern: Obwohl die Corona-Pandemie noch nicht wirklich gänzlich ausgestanden ist und in München aus Vorsichtsgründen weiterhin „nur“ 25.000 FFP2-Masken tragende Zuschauer in die Allianz-Arena eingelassen werden, haben sich die (Ex-)Bosse Uli Hoeneß sowie Oliver Kahn am Sonntag beim Match gegen Greuther Fürth auf der VIP-Tribüne „oben ohne“ präsentiert, so wie Gott sie schuf - ohne Masken im Gesicht ...